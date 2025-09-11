Thi công cầu Bình Triệu gây kẹt xe, TP.HCM tính phương án

TP.HCM đóng nhánh cầu Bình Lợi xuống Quốc lộ 13 để giảm kẹt xe tại nút thắt này, nhưng chỉ hiệu quả vào buổi sáng. Do đó, việc đóng mở sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình.

Phương tiện nối đuôi xếp hàng trên đường Phạm Văn Đồng và khu vực nút giao Bình Triệu - Quốc lộ 13. Ảnh: CTV/Báo Tiền Phong.

Nhằm hạn chế tình trạng ùn xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian triển khai thi công cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM đã triển khai nhiều phương án, trong đó có phương án đóng nhánh từ cầu Bình Lợi xuống Quốc lộ 13 (hướng từ đường Nguyễn Xí).

Tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 11/9, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết từ ngày thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, tình hình giao thông ổn định trong tuần đầu, sau đó xuất hiện tình trạng ùn xe kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Việc đóng nhánh cầu Bình Lợi được Sở Xây dựng đánh giá là có hiệu quả nhưng chỉ vào buổi sáng. Trong khi đó buổi chiều lượng lớn xe đổ về Quốc lộ 13 để đi Bình Dương nên vẫn xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn, ùn tắc.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng sẽ linh hoạt đóng mở, tùy theo tình hình giao thông để triển khai thực hiện việc cấm xe ôtô lưu thông vào giờ cao điểm sáng và lưu thông các loại xe vào giờ cao điểm chiều nhằm hạn chế lượng xe đi vào khu vực vòng xoay.

Ông Giang khẳng định mọi phương án phân luồng đều có sự bàn bạc, thống nhất giữa Sở Xây dựng với cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan. Ngoài việc theo dõi từ xa, Sở cùng các đơn vị sẽ trực tiếp đến khu vực phân luồng vào giờ cao điểm để kịp nắm bắt tình hình ngay khi xuất hiện sự cố, ùn xe.

Bên cạnh đó, tại giao lộ vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13, Sở Xây dựng sẽ lắp đặt bổ sung các trụ đèn tín hiệu giao thông để điều tiết lượng xe vào cầu Bình Triệu 2; đồng thời tổ chức phương án đảo chiều tuyến hẻm 153 Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh.

Sở cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung vào ban đêm, ban ngày dành tối đa mặt đường cho xe chạy; sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng tại đường nhánh rẽ từ Quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2, tại khu vực các mố cầu đảm bảo chạy êm thuận, an toàn thi công, phù hợp với mỗi giai đoạn nâng kích cầu.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP sẽ tăng cường theo dõi tình hình giao thông qua camera giám sát để kịp thời đăng tải thông tin đến người dân lựa chọn đường đi phù hợp.

"Khi xuất hiện sự cố, ùn xe, Sở Xây dựng sẽ lập tức thông báo đến các tổ phản ứng nhanh cử lực lượng điều tiết giao thông", ông Giang khẳng định.

Sở cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông điều chỉnh thời gian xuất bến xe khách tại Bến xe Miền Đông cũ (trên đường Đinh Bộ Lĩnh), không lưu thông vào giờ cao điểm sáng, chiều; đồng thời thông báo đến các nhà xe lựa chọn lộ trình lưu thông vào bến xe Miền Đông cũ cho phù hợp, tránh sử dụng tuyến Quốc lộ 13 để lưu thông.

Sở Xây dựng TP yêu cầu Công an TP, UBND các phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý các trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán… nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13, Nguyễn Xí.

Cũng tại họp báo, ông Giang cập nhật thông tin mặt đường Nguyễn Xiển (đoạn trước khu dân cư Vinhomes) đã được sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài dự án trên, hiện tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng xảy ra tình trạng nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, đơn cử đoạn từ hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đến tòa nhà IPC. Tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

"Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc Ban Giao thông sửa chữa, khắc phục. Trường hợp Ban Giao thông vẫn chậm trễ, Sở Xây dựng sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan và tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực", ông Giang nói.