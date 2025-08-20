TP.HCM lùi thời hạn cấm ôtô qua cầu Bình Triệu 1 đến 26/8

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ tư, 20/8/2025 12:18 (GMT+7)
Thay vì ngày 23/8 như kế hoạch ban đầu, việc cấm ôtô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 được TP.HCM áp dụng từ ngày 26/8 để thi công dự án nâng tĩnh không cầu.

Theo thông báo mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian cấm xe từ ngày 26/8 đến 30/11. Trong giai đoạn này, tất cả các loại ôtô sẽ không được phép lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

TP.HCM cam cau Binh Trieu anh 1

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo lùi thời gian cấm ôtô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

Để thay thế, Sở Xây dựng đưa ra hai lộ trình cho ôtô:

Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) → cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) → đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Trong thời gian này, cầu Bình Triệu 2 sẽ tổ chức lại giao thông để đáp ứng lưu lượng xe ở cả hai chiều:

Hướng Đinh Bộ Lĩnh đi Phạm Văn Đồng: Ôtô lưu thông trên phần đường rộng 3,5m, cấm xe 2-3 bánh.

Hướng Phạm Văn Đồng đi Đinh Bộ Lĩnh: làn sát lề bộ hành (rộng 3,5 m) dành cho xe 2-3 bánh và ôtô con; làn sát dải phân cách (rộng 3,5 m) cho tất cả các loại ôtô.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2024. Công trình sẽ nâng tĩnh không cầu thêm hơn 1 m trên toàn bộ chiều dài 770 m, giúp tàu thuyền qua lại thuận lợi và an toàn hơn.

Theo chủ đầu tư, công nghệ kích nâng kết cấu nhịp bằng hệ thống thủy lực sẽ được áp dụng, đảm bảo quá trình thi công diễn ra đồng bộ, an toàn mà vẫn giữ nguyên quy mô và tải trọng khai thác của cầu.

