Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM điều chỉnh lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm vào ngày 19/8.

Cụ thể, từ 6h tới 9h ngày 19/8, các phương tiện tạm ngưng lưu thông trên đường Trần Phú, đoạn từ Trần Bình Trọng đến Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa.

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến trung tâm dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an.

Lộ trình thay thế:

Hướng Lê Hồng Phong → Nguyễn Thị Minh Khai: đi theo Trần Phú – Trần Bình Trọng – Hùng Vương – Lê Hồng Phong – Lý Thái Tổ – Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa – Nguyễn Thị Minh Khai.

Hướng Lê Hồng Phong → Nguyễn Văn Cừ: đi theo Trần Phú – Trần Bình Trọng – An Dương Vương – Nguyễn Văn Cừ.

Cũng trong khung giờ này, đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi và ngược lại) sẽ bị hạn chế lưu thông.

Các lộ trình trình thay thế:

Hướng Lê Thánh Tôn → Lê Lợi: theo Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi – Lê Lợi.

Hướng Lê Lợi → Lê Thánh Tôn: theo Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Pasteur – Lê Thánh Tôn.

PC08 khuyến nghị người dân khi đi qua các tuyến đường trên cần giảm tốc độ, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Đáng chú ý, ngày 19/8 cũng là thời điểm khởi công dự án cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình (giao lộ Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá). Đây là khu vực có mật độ phương tiện rất cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc khi công trình triển khai.

Để hạn chế ùn ứ, PC08 đề nghị người dân chủ động chọn lộ trình thay thế, di chuyển chậm, chú ý quan sát biển báo và tín hiệu giao thông, không dừng đỗ xe tại khu vực thi công.

Đội CSGT An Sương sẽ được bố trí thường trực để điều tiết, hướng dẫn, đảm bảo giao thông thông suốt.