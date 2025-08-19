Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM

  • Thứ ba, 19/8/2025 09:31 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM điều chỉnh lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm vào ngày 19/8.

Cụ thể, từ 6h tới 9h ngày 19/8, các phương tiện tạm ngưng lưu thông trên đường Trần Phú, đoạn từ Trần Bình Trọng đến Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa.

Cam duong TP.HCM 19/8 anh 1

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến trung tâm dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an.

Lộ trình thay thế:

  • Hướng Lê Hồng Phong → Nguyễn Thị Minh Khai: đi theo Trần Phú – Trần Bình Trọng – Hùng Vương – Lê Hồng Phong – Lý Thái Tổ – Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa – Nguyễn Thị Minh Khai.
  • Hướng Lê Hồng Phong → Nguyễn Văn Cừ: đi theo Trần Phú – Trần Bình Trọng – An Dương Vương – Nguyễn Văn Cừ.

Cũng trong khung giờ này, đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi và ngược lại) sẽ bị hạn chế lưu thông.

Các lộ trình trình thay thế:

  • Hướng Lê Thánh Tôn → Lê Lợi: theo Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi – Lê Lợi.
  • Hướng Lê Lợi → Lê Thánh Tôn: theo Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Pasteur – Lê Thánh Tôn.

PC08 khuyến nghị người dân khi đi qua các tuyến đường trên cần giảm tốc độ, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Đáng chú ý, ngày 19/8 cũng là thời điểm khởi công dự án cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình (giao lộ Đỗ Mười - Nguyễn Văn Quá). Đây là khu vực có mật độ phương tiện rất cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc khi công trình triển khai.

Để hạn chế ùn ứ, PC08 đề nghị người dân chủ động chọn lộ trình thay thế, di chuyển chậm, chú ý quan sát biển báo và tín hiệu giao thông, không dừng đỗ xe tại khu vực thi công.

Đội CSGT An Sương sẽ được bố trí thường trực để điều tiết, hướng dẫn, đảm bảo giao thông thông suốt.

Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện một số tuyến đường ngày 19/8

Ngày 19/8, CATP. Hà Nội sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

12 giờ trước

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

20:03 13/8/2025

Lộ trình lưu thông khi cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn

Từ 23h ngày 27/6 đến 4h ngày 28/6, lực lượng chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn để vận hành hệ thống chữa cháy tự động.

16:14 12/6/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

