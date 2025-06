Lộ trình lưu thông khi cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn

Từ 23h ngày 27/6 đến 4h ngày 28/6, lực lượng chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn để vận hành hệ thống chữa cháy tự động.

Ngày 12/6, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phát đi thông báo về việc điều chỉnh phân luồng giao thông tại đường hầm sông Sài Gòn để đảm bảo công tác an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động.

Lộ trình thay thế cho các phương tiện lưu thông từ TP Thủ Đức sang quận 1. Ảnh: PC08.

Cụ thể, từ 23h ngày 27/6 đến 4h ngày 28/6, cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

Các phương tiện di chuyển hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1 lưu thông theo lộ trình: đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - Cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện di chuyển hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức lưu thông theo lộ trình: đường Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - đường Võ Văn Kiệt - đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - đường Tố Hữu - đường Mai Chí Thọ.

PC08 khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.