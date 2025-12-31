Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cần cẩu dự án The One Tower Đà Nẵng đè sập tường Bảo tàng Chăm

  • Thứ tư, 31/12/2025 12:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tại hiện trường, phần cần cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường, một đoạn tường bao của Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị cần cẩu đè sập.

Vụ sập cần cẩu xảy ra khoảng 10h10 ngày 31/12 tại dự án The One Tower (số 06 đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ghi nhận tại hiện trường, phần cần cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường. Một đoạn tường bao của Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị cần cẩu đè sập.

The One Tower Da Nang anh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Q.S.

Một số người dân sinh sống và làm việc gần khu vực trên cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, rất may không có phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn, kiểm tra, xử lý bước đầu và phân luồng khu vực xung quanh.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, phường sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Theo bảng thông tin dự án, công trình Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch (The One Tower) do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenace Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Central.

Hồi tháng 10 vừa qua, tại dự án chung cư Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower, lô số 3, khu A2-1) trên đường Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cũng xảy ra vụ gãy cần cẩu tháp khiến một công nhân tử vong.

Cụ thể, chiều 23/10, người đi đường phát hiện cần cẩu tháp tại dự án bị gãy, đổ xuống bên trong khu vực đang thi công.

Dự án chung cư Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower) được khởi công ngày 10/9/2024. Đây là dự án liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng và 3 cá nhân người Việt Nam. Trong đó, Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng, công ty con của Công ty CP Bất Động Sản Sun Frontier có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản).

Dự án do Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO thi công; tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam; giám sát thiết kế là Viện nghiên cứu kiến trúc ASAI KEN Singapore.

Công trình Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower) là dự án chung cư cao cấp gồm các căn hộ chung cư, khu vực thương mại, bể bơi, phòng gym, trường mẫu giáo, phòng sinh hoạt cộng đồng và nhiều tiện ích khác. Dự án gồm 25 tầng nổi và hai tầng hầm với tổng số 202 căn hộ, diện tích căn hộ từ 38 tới 163,2 m²; dự kiến hoàn thành vào quý III/2026.

