Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét kèm mưa

Dự báo thời tiết ngày 3/3, không khí lạnh tác động gây mưa rét ở miền Bắc, kết thúc khoảng thời gian oi nóng như mùa hè.

Ngày 3/3, miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: Viên Minh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh sau khi ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng sang Bắc Trung Bộ, hầu hết nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 3/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Đêm 3/3 và ngày 4/3, khu vực này mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Cũng trong ngày 3/3, Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Vùng núi Đông Bắc Bộ từ đêm 3/3 trời rét, các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét, kết thúc khoảng thời gian oi nóng như mùa hè. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Ngày 3/3, Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cũng từ ngày này, Hà Nội chuyển rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm 3/3 mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/3

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, khu Tây Bắc 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 27-30°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi. Ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.