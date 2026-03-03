Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nghỉ công tác từ 1/3

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3, tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ khóa XV.

Chiều 2/3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo kết luận của Bộ Chính trị và công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, Bộ Chính trị và Thủ tướng đồng ý Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XV thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3, tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong lực lượng Công an Nhân dân và Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trong gần 43 năm là lãnh đạo, chỉ huy, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã trải qua các chức vụ từ cấp Đội trưởng, đến Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng, Phó cục trưởng, Cục trưởng, Phó tổng cục trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được Trung ương tín nhiệm, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên từ tháng 3/2014; được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 5/2020, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ.

Trên các cương vị công tác, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ luôn chủ động đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, khẳng định năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành.

Cá nhân Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và các đơn vị do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phụ trách, chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Đặc biệt, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân", Bộ trưởng Công an khẳng định.