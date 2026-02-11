Bí thư Hà Nội: Định vị 'thương hiệu' Công an Thủ đô trong kỷ nguyên số

Trong không khí khẩn trương của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, sáng 11/2, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đến thăm, chúc Tết lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh giá trị lớn nhất mà lực lượng đã làm được chính là sự kế thừa và phát huy truyền thống, chuyển hóa thành sự chủ động trong bối cảnh mới.

"Các đồng chí đã bảo đảm an ninh tuyệt đối trên từng lĩnh vực, ở từng thời điểm, chủ động nắm bắt thông tin để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Thành phố và Trung ương", Bí thư Thành ủy đánh giá.

Sự ghi nhận này không chỉ là lời động viên mà còn là sự khẳng định vị thế quan trọng của lực lượng An ninh chính trị nội bộ - những người "gác cổng" thầm lặng, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị ngay từ bên trong.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội.

Minh chứng từ cơ sở và cam kết đồng hành

Nhấn mạnh yêu cầu tư duy mới và hành động quyết liệt mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng đã nêu những vấn đề đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân để kiểm chứng hiệu quả của bộ máy chính quyền cơ sở. "Chính sách an sinh xã hội dịp Tết thế nào? Các khu nhà trọ của công nhân tỉnh ngoài, bao nhiêu người ở lại? Lý do gì? Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ra sao? Công viên vườn hoa đã thực sự sạch trước khi đẹp chưa?"

Báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nêu rõ: Phường đã chuẩn bị quà Tết cho đối tượng chính sách, và đã hoàn thành trước 10 ngày; lực lượng vệ sinh túc trực 24/24h; công viên đã hạ rào, sơn sửa khiến người dân phấn khởi; đặc biệt dự án đường Vành đai 2.5 đang được cam kết đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng sau khi được Thành phố cấp nguồn vốn 1.000 tỷ đồng …

Từ câu chuyện thực tế này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã phân tích sâu sắc về phương thức lãnh đạo mới của Hà Nội. Đồng chí khẳng định kết quả tích cực tại cơ sở chính là minh chứng cho chủ trương đúng đắn về phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

"Chúng ta quy định trách nhiệm người đứng đầu phải rõ nét, cụ thể, xuyên suốt và toàn diện đối với địa bàn, lĩnh vực phụ trách, gắn phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ, phân thủ tục và quan trọng nhất là phân nguồn lực (bao gồm cả con người và tài chính), ứng dụng chuyển đổi số cho chính quyền 2 cấp", Bí thư Thành ủy phân tích.

Từ việc cụ thể này, Bí thư Thành ủy muốn gửi gắm một thông điệp chính trị mạnh mẽ, một lời cam kết từ cấp lãnh đạo cao nhất của Thủ đô đối với đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ: "Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2, Thường trực Thành ủy đã tuyên bố: Lãnh đạo Thành phố sẽ không né tránh. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các đồng chí để giải quyết những vấn đề lớn, những việc khó khăn để phát triển Thành phố".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nêu những vấn đề với lãnh đạo phường Thanh Xuân về những vấn đề an sinh cụ thể ở địa bàn.

Bí thư Thành ủy nhắc lại cuộc làm việc vào tháng 11/2025 của Phó chủ tịch UBND TP với 126 xã/phường về phân cấp ủy quyền. Khi đó, câu hỏi đặt ra là: "Phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực, ứng dụng chuyển đổi số... có làm không?

Đến bây giờ các đồng chí đã làm được, nhưng đâu đó còn những việc chưa kiểm soát hết. Cần nhận diện kịp thời, nếu không chúng ta sẽ nợ người dân, nợ xã hội về những thẩm quyền, về trách nhiệm phục vụ và kiến tạo mà thành phố đã giao", đồng chí Bí thư Thành ủy nhắc nhở.

Định vị "thương hiệu" Công an Thủ đô trong kỷ nguyên số

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện trọng đại bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND TP sắp diễn ra, trong bối cảnh Hà Nội đang xây dựng quy hoạch tầm nhìn 100 năm với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm trọng tâm, Bí thư Thành ủy đặt ra yêu cầu rất cao với các cấp chính quyền và lực lượng CATP để đảm bảo giải pháp phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo rõ: "Phải trả lời được câu hỏi: Anh là ai trên môi trường số? Dữ liệu phải được ứng dụng ra sao để phục vụ sự phát triển đó?", Bí thư Thành ủy gợi mở bài toán chiến lược.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề cập đến một vấn đề quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là niềm tự hào: "Phát huy thương hiệu Công an Thành phố" với 3 trụ cột: Văn hóa - Kỷ cương - Chuyên nghiệp", bởi đó là yếu tố cốt lõi để xây dựng lực lượng Công an Hà Nội thực sự "Vì nhân dân phục vụ", xứng tầm với Thủ đô văn hiến".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo, gợi mở những vấn đề cốt lõi để kiến tạo Thủ đô, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Từ đó, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo rộng hơn: "Cấp phường cũng phải xác định rõ vai trò, vị thế và tâm thế của mình để tham gia vào quá trình kiến tạo của thành phố".

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong tầm nhìn quy hoạch Thủ đô 100 năm, Bí thư Thành ủy cho biết ông đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công an Thành phố triển khai Đề án Thành phố thông minh. Đây không chỉ là dự án hạ tầng mà là chìa khóa để giải quyết 3 bài toán: Đánh giá con người, nắm bắt dư luận xã hội, và đảm bảo an ninh cho các công trình trọng điểm trên không gian số.

"Nếu các đồng chí không nắm được những tư duy lớn của thành phố, không biết Thành phố đang đầu tư nguồn lực lớn như thế nào, các đồng chí sẽ không biết phải chuẩn bị gì, và sẽ lại đi đề xuất những cái nhỏ lẻ, vụn vặt", Bí thư Thành ủy nhắc nhở.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trao quà động viên lực lượng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội.

Khép lại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ sự tin tưởng: "Ở một tâm thế mới, tầm vóc mới, tôi tin tưởng Công an Thành phố sẽ chủ động hơn nữa trong tham mưu. Lãnh đạo Thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe xem các đồng chí cần cơ chế gì, cần hỗ trợ gì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc gửi gắm niềm tin lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng, Công an Thủ đô nói chung sẽ hoàn thiện các giải pháp, kiên trì mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" và gửi lời chúc năm mới Bính Ngọ mạnh khỏe, thành công tới toàn thể cán bộ chiến sĩ.

Thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố, tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và khẳng định sẽ cụ thể hóa ngay thành các hành động, việc làm cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và nhân dân.