Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

CSGT rút súng khống chế tài xế ‘thông chốt’ kiểm tra nồng độ cồn

  • Thứ ba, 3/3/2026 09:08 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Tài xế Vũ Văn Tuấn không chấp hành lệnh dừng xe kiểm tra, tăng ga bỏ chạy, buộc CSGT phải dùng súng khống chế sau gần 1km truy đuổi.

Khoảng 20h ngày 2/3, Tổ công tác số 5 phối hợp cùng Tổ cơ động số 8 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý tại tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng với tài xế điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 14C-222.64 để kiểm tra. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa xe vào làn để kiểm tra thì tài xế bất ngờ lái xe lách khỏi hàng, tăng ga bỏ chạy theo hướng phường Vàng Danh.

CSGT anh 1

Lực lượng CSGT khống chế tài xế xe tải cố tình bỏ chạy gây nguy hiểm trên đường.

Ngay lập tức, tổ công tác sử dụng phương tiện chuyên dụng bám theo, phát tín hiệu còi, loa yêu cầu tài xế dừng xe nhưng tài xế vẫn không chấp hành, tiếp tục lái xe vào ngõ nhằm trốn tránh kiểm tra.

Khi xe chuyên dụng của lực lượng CSGT áp sát, lái xe tải cho xe lùi lại dẫn tới va chạm làm nứt vỡ đèn chiếu sáng bên phải của xe CSGT rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau khi truy đuổi khoảng 1 km, tổ công tác đã dừng được phương tiện.

Một cán bộ CSGT dùng súng để phối hợp cùng đồng đội khống chế tài xế xe tải.

CSGT anh 2

Cơ quan chức năng xác định tài xế Vũ Văn Tuấn vi phạm nồng độ cồn và đang củng cố hồ sơ xử lý thêm hành vi chống người thi hành công vụ.

Qua kiểm tra, tài xế khai tên Vũ Văn Tuấn (SN 1991, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) và phụ xe là Lưu Thế Duy (SN 1997, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Tuấn cho thấy trong hơi thở của lái xe này có nồng độ ở mức 0,200 mg/lít khí thở. Test nhanh ma tuý cho kết quả âm tính.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Tin mới vụ sập cầu 30/4 tại Cần Thơ

Liên quan đến sự việc sập cầu 30/4, ngày 2/3, Sở Xây dựng TP Cần Thơ có thông báo về việc kết thúc cấm phương tiện thủy nội địa lưu thông qua kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30/4.

25:1470 hôm qua

Luật sư nhận định vụ xe bán tải suýt đẩy 3 người vào gầm xe đầu kéo

Trong vụ việc này xe máy do tác động của xe bán tải đã đổ ra, nạn nhân đã bị ngã nhưng may mắn thoát khỏi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

33:2007 hôm qua

Dựng lại hiện trường vụ xe bán tải suýt đẩy 3 người vào gầm xe đầu kéo

Ngày 2/3, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông để dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt gặp nạn.

36:2165 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/csgt-rut-sung-khong-che-tai-xe-xe-tai-thong-chot-kiem-tra-nong-do-con-ar1005533.html

Tiến Thắng/VTC News

CSGT Cảnh sát giao thông Tài xế CSGT thông chốt Nồng độ cồn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý