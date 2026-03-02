Luật sư nhận định vụ xe bán tải suýt đẩy 3 người vào gầm xe đầu kéo

Trong vụ việc này xe máy do tác động của xe bán tải đã đổ ra, nạn nhân đã bị ngã nhưng may mắn thoát khỏi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Ôtô bán tải tạt đầu, suýt đẩy 3 người vào gầm xe container Ngày 28/2, nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News cho hay Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) làm việc với tài xế ôtô bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy trên đường Đỗ Mười.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh chiếc xe bán tải di chuyển trên đường Vành đai 3 (dưới thấp) thuộc địa bàn Hà Nội, có hành vi chèn ép, tạt đầu xe máy khiến 3 người (trong đó có một cháu nhỏ) ngã xuống đường, suýt bị cuốn vào gầm xe container khiến dư luận bức xúc. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, truy tìm người lái xe ôtô bán tải để xử lý theo quy định.

Nêu quan điểm về vụ việc này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, đây là một tình huống giao thông rất nguy hiểm cho người lái xe máy. Họ đã rất may mắn thoát nạn khi mà xe container cùng chiều đi đến gần như sát với vị trí, tư thế xe máy ngã xuống. "Dù chưa để lại hậu quả đáng tiếc, nhưng có thể thấy rằng hành vi của người lái xe ôtô bán tải là cực kỳ nguy hiểm", luật sư Hùng nói.

Theo Luật sư Hùng, nếu như chỉ là hành vi lạng lách, đánh võng, đi cẩu thả, không có chủ ý gây tai nạn thì người lái xe đã có hành vi trái pháp luật, vi phạm quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, có thể thấy người lái xe bán tải đang lưu thông, phía trước không có vật cản, cũng không có phương tiện nào đi trước. Dưới góc độ chủ quan thì đây không hẳn là hành vi lạng lách, vượt phải trái quy định, mà lái xe ôtô bán tải có dấu hiệu cố tình tạt đầu, chèn ép, gây ức chế cho xe máy hoặc muốn gây tai nạn cho nạn nhân.

Nếu đánh giá ở góc độ này rõ ràng là hành vi cố ý dùng xe ôtô là phương tiện nguy hiểm trong tình huống có thể gây tai nạn. Trường hợp này lái xe ôtô buộc phải biết rằng với việc cố ý của mình, trong khi đang lưu thông giao thông, có nhiều phương tiện đặc biệt là xe tải, xe container đi lại như vậy là rất nguy hiểm.

Nếu cơ quan chức năng xác định đây là cố ý thì vụ việc không chỉ là va chạm giao thông, mà được hiểu là hành vi cố tình nhằm gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ người khác. Phương tiện ôtô sẽ được xác định là công cụ gây án. Hậu quả đáng tiếc vụ án chưa xảy ra có lẽ nằm ngoài dự kiến của lái xe ôtô bán tải.

Thực tế, xe máy do tác động của xe bán tải đã đổ ra, nạn nhân bị ngã nhưng do may mắn nên nạn nhân thoát khỏi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra và dưới góc độ pháp luật có thể hiểu đây là hậu quả chưa đạt. Nếu xét góc độ này, tài xế có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi “giết người” theo Điều 123, Bộ luật hình sự với hậu quả chưa đạt.

Luật sư Hùng cho rằng, vụ việc này cũng là bài học cho rất nhiều lái xe. Khi tham gia giao thông, tài xế cần rất cẩn trọng, kiềm chế, tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn cho mình và những người tham gia giao thông. Tài xế đừng vì lúc bồng bột, nóng giận mà có những hành vi vượt quá giới hạn pháp luật cho phép hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của người khác để rồi bị pháp luật xử lý theo quy định.