Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội

Chiếc ôtô tải hoàn toàn biến dạng sau va chạm. Anh Tạ Văn Hoà (xã Ngọc Hồi) cho biết có một người sinh sống gần khu vực khi thấy tàu sắp va chạm với ôtô tải đã cố chạy ra mở rào chắn cho xe tải vượt nhưng không kịp. Người này bị hất văng ra khi tàu va chạm, hiện bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu.