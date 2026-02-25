Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội

|
Ghi nhận tối 25/2, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải tại khu vực Thường Tín - Ngọc Hồi đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội).
Theo những nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng 19h51, tàu hỏa SE3 chạy lộ trình Hà Nội - TP.HCM khi đi ngang qua khu vực Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 29H-728.XX đang băng ngang đường sắt.
Cú va chạm mạnh khiến ôtô tải bị vò nát, văng xa khoảng 100 m. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có nhiều người bị mắc kẹt trong phương tiện gặp nạn. Lực lượng chức năng sau khi tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu và đưa người gặp nạn ra ngoài.
Chiếc ôtô tải hoàn toàn biến dạng sau va chạm. Anh Tạ Văn Hoà (xã Ngọc Hồi) cho biết có một người sinh sống gần khu vực khi thấy tàu sắp va chạm với ôtô tải đã cố chạy ra mở rào chắn cho xe tải vượt nhưng không kịp. Người này bị hất văng ra khi tàu va chạm, hiện bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu.
Đầu máy tàu SE3 hư hỏng nặng, một đoạn dải hộ lan tại khu vực đường ngang đổ sập.
Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, toàn bộ hành khách trên tàu và lái tàu không xảy ra thương vong.
Đơn vị cứu hộ giao thông đường sắt tiến hành cẩu chiếc ôtô tải gặp nạn ra khỏi khu vực đường sắt lúc 21h40 tối 25/2.
Vụ tai nạn khiến giao thông đường sắt qua khu vực bị gián đoạn. Giao thông trên Quốc lộ 1A cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân vụ việc và thông tin về thương vong đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
