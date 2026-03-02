Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dựng lại hiện trường vụ xe bán tải suýt đẩy 3 người vào gầm xe đầu kéo

  • Thứ hai, 2/3/2026 18:53 (GMT+7)
Ngày 2/3, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông để dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt gặp nạn.

Ôtô bán tải tạt đầu, suýt đẩy 3 người vào gầm xe container Ngày 28/2, nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News cho hay Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) làm việc với tài xế ôtô bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy trên đường Đỗ Mười.

Vào khoảng đầu giờ chiều 2/3, lực lượng chức năng tổ chức dựng lại hiện trường vụ va chạm giao thông trước số 24 đường Đỗ Mười (cách nút giao Đỗ Mười - Tam Trinh khoảng 100 m, Hà Nội) theo hướng về cầu Thăng Long. Một số người và phương tiện liên quan đã được đưa tới để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ va chạm trước đó.

Ghi nhận tại hiện trường, giao thông qua khu vực được yêu cầu di chuyển chậm do lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn trong quá trình dựng lại hiện trường.

Trước đó, theo clip dài khoảng 27 giây được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 27/2. Hình ảnh ghi lại cho thấy một ôtô bán tải màu ghi xám đang lưu thông thì bất ngờ tạt đầu xe máy đi cùng chiều, khiến phương tiện này mất lái và đổ ra đường.

Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực dựng lại hiện trường.

Trên xe máy thời điểm đó có một phụ nữ điều khiển, phía sau chở theo một người đàn ông và một trẻ em. Khi xe ngã xuống mặt đường, cả ba người văng ra, nằm sát làn đường nơi một xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc đang di chuyển cùng chiều phía sau.

Hình ảnh va chạm được cắt từ clip.

Rất may, rơ-moóc của xe đầu kéo không cán trúng các nạn nhân. Ngay sau đó, người đàn ông nhanh chóng bế trẻ em rời khỏi khu vực nguy hiểm rồi chạy bộ đuổi theo ôtô bán tải nhưng không kịp.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Danh tính những người liên quan hiện chưa được công bố.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

