Xe đầu kéo va chạm xe máy ở Lâm Đồng, một phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Lãnh đạo xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h15 cùng ngày, tại km 91+900 trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Đạ Huoai 2).

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 49H-012.31 kéo theo rơ moóc 49R-004.59 do ông Lương Quốc Việt (51 tuổi, trú xã Đức Trọng, Lâm Đồng) cầm lái di chuyển theo hướng TP.HCM đi Đà Lạt.

Khi xe đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 49G1-605.72 do anh Dương Tuấn Anh (31 tuổi, trú phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cầm lái, chở theo chị Vũ Thị Hoàng T. (30 tuổi, trú xã Hòa Ninh, Lâm Đồng), đang đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ, anh Tuấn Anh bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng liên quan đến tai nạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trước đó, ngày 26/2, tại km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm giao thông.

Các vị trí xảy ra sự cố cách nhau khoảng 50m. Ở vị trí thứ nhất, một xe khách biển số 77H-055.xx tông ngã 7 cục bê tông dải phân cách cứng giữa đường. Sau va chạm, phương tiện tiếp tục trượt vào lề, làm hư hỏng hộ lan mềm.

Vụ va chạm thứ 2 cũng liên quan một xe khách tông ngã 8 cục bê tông dải phân cách và làm hư hỏng khoảng 5 m hộ lan mềm bên lề đường.

Vụ việc thứ 3 là tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm một xe khách giường nằm, một xe đầu kéo, một ôtô 7 chỗ và hai xe tải.

Tại hiện trường 3 vụ va chạm có hai xe khách chắn ngang mặt đường. Ôtô 7 chỗ biến dạng phần đầu. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc không thể di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn, giao thông ùn ứ kéo dài.

Sau khi xảy ra các vụ việc, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.