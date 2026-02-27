Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tại nạn thảm khốc giữa hai xe khách, 6 người thương vong

  • Thứ sáu, 27/2/2026 09:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ xảy ra sáng 27/2 trên Quốc lộ 1 khiến 6 người thương vong, trong đó vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

Sáng 27/2, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Tùng Diễn (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày tại Km76 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh.

Tai nan anh 1

Hiện trường vụ hai xe khách đối đầu khiến 6 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, ông N.M.T. (SN 1976, trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển xe khách giường nằm 44 chỗ BKS 37G-001.XX đi theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, trên xe có khoảng 9 hành khách.

Khi đến địa điểm trên, xe này va chạm với ôtô Ford loại 16 chỗ do ông N.T.Đ. (SN 1984, trú Thụy Hùng, Lạng Sơn) cầm lái theo chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ chở khoảng 6 người.

Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là vợ tài xế. Ngoài ra, 5 người khác trên xe này bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng. Các hành khách trên xe 44 chỗ không bị thương.

Tai nan anh 2

Vụ va chạm khiến vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe 16 chỗ biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường; xe giường nằm bị hất lệch khỏi nền Quốc lộ 1. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa, phân luồng giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hơn 234 tỷ để cải tạo sân vận động bị ‘bỏ hoang’ nhiều năm

Sau nhiều năm bị "bỏ hoang", xuống cấp, sân vận động xã Phúc Thọ đã chính thức được cải tạo, nâng cấp, với tổng mức đầu tư hơn 234,6 tỷ đồng.

5 giờ trước

Nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Hà Nội

Theo Cục CSGT, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu đường sắt, sau đó bị mắc kẹt trên đường ray và bị tàu hoả húc văng.

24 giờ trước

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa húc xe tải

Trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội, nạn nhân tử vong được xác định là nam tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù có báo hiệu tàu hỏa đi qua.

29:1737 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/tai-nan-tham-khoc-giua-2-xe-khach-o-lang-son-6-nguoi-thuong-vong-ar1004885.html

Văn Chương/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn Tai nạn Giao thông Xe khách Sơn La Vợ tài xế

    Đọc tiếp

    Di tim viec tren mang, bo con mat tich bi an hinh anh

    Đi tìm việc trên mạng, bố con mất tích bí ẩn

    2 giờ trước 10:06 27/2/2026

    0

    Sau khi thấy thông tin tuyển người làm trên mạng xã hội với mức lương tốt, hai bố con ông Thắng đã bắt xe khách ra Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, cả hai đều mất liên lạc.

    19 nguoi nghi ngo doc do an banh mi Hong Ngoc hinh anh

    19 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì Hồng Ngọc

    2 giờ trước 09:49 27/2/2026

    0

    Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp xử lý đối vụ 19 người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì Hồng Ngọc số 12 tại Đồng Tháp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý