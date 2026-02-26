Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa húc xe tải

  Thứ năm, 26/2/2026 06:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội, nạn nhân tử vong được xác định là nam tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù có báo hiệu tàu hỏa đi qua.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 19h51' ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đường sắt giữa tàu hỏa và ôtô tải.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa) do anh Hoàng Minh Hải, lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển, di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín thì xảy ra va chạm với xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-792.88 do anh Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1974; hộ khẩu thường trú: xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Thái tử vong tại chỗ. Anh Đỗ Như Hùng (sinh năm 1985; trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo video hiện trường vụ việc, vào thời điểm trên, xe tải đã cố vượt qua đường sắt mặc dù có tín hiệu đèn và barier đang được hạ xuống.

