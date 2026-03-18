Lực lượng quân y hai nước Việt Nam - Trung Quốc phối hợp khám bệnh cho người dân. Ảnh: TTXVN.

Sáng 18/3, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 chính thức bắt đầu.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra hai ngày 18-19/3, tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn tham gia các hoạt động diễn ra tại Việt Nam (ngày 18/3) và tại Trung Quốc (ngày 19/3).

Dự kiến các hoạt động chính trong ngày 18/3 gồm: Lễ đón Bộ trưởng Đổng Quân tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (đường phân định trên cầu Bắc Luân 1); hai Bộ trưởng trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn, thăm Trường THPT Trần Phú, thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và có cuộc hội đàm quan trọng; Lễ tiễn đoàn đại biểu Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (cầu Bắc Luân 2).

Tại Trung Quốc, dự kiến các hoạt động chính diễn ra trong ngày 19/3 gồm: Lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng; hai Bộ trưởng thăm đại đội Biên phòng và trồng cây hữu nghị tại đại đội Biên phòng; Lễ khởi hành tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; tham quan Bia kỷ niệm và bức tường trưng bày các nội dung liên quan đến điểm khởi đầu của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; thăm doanh nghiệp tại địa phương; đặt vòng hoa tưởng niệm Liệt sỹ Cách mạng Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc; Lễ tiễn đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình Giao lưu lần này là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng hải quân hai nước. Quân chủng Hải quân cử biên đội gồm 2 tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng, được tổ chức thường niên tại các tỉnh biên giới của Việt Nam và Trung Quốc, ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu với những nội dung phong phú và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị lớn, được lãnh đạo các cấp ủng hộ, nhân dân hai nước đồng tình và dư luận quốc tế quan tâm. Qua từng kỳ giao lưu, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước phát triển tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội.

