Bộ Công an đề xuất bỏ quy định kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Bộ Công an, hiện nay, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định: công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy để đưa vào khai thác, sử dụng thì phải thực hiện 2 thủ tục hành chính là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cảnh sát kiểm tra an toàn PCCC tại nhà cho thuê. Ảnh: Tiền Phong.

Việc thực hiện đồng thời 2 thủ tục này bản chất đều nhằm một mục đích là để xem xét, đánh giá, kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định của pháp luật, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông để bảo đảm theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, thực tế cho thấy việc thực hiện đồng thời cả 2 thủ tục này trước khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng là không cần thiết vì gây khó khăn, tốn kém, phát sinh chi phí, thời gian, nguồn nhân lực và phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện trong khi nếu chỉ thực hiện một thủ tục là thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích như nêu trên.

Bộ Công an cho biết, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi theo hướng bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy sau khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc quy định dự án công trình, phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện 1 thủ tục là thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy sẽ góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và rút ngắn thời gian đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Việc kiểm tra khi đó sẽ dựa trên trạng thái hoạt động thực của công trình, với đầy đủ trang thiết bị, con người, hàng hóa, thay vì chủ yếu dựa trên hồ sơ nghiệm thu trên giấy tờ.

Đối với chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ cắt giảm được các chi phí phát sinh và không gây áp lực phải bảo đảm nguồn nhân lực, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông phải có trách nhiệm thực hiện toàn diện, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thi công, giám sát thi công, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 24/6.