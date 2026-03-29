Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 29/3/2026 23:08 (GMT+7)
Đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13 (TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt; lực lượng PCCC đã kịp thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát nạn an toàn.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM cho biết vừa kịp thời khống chế vụ cháy tại một nhà nghỉ trên quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, đồng thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, triển khai thang và phương tiện chuyên dụng để cứu người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13, TP.HCM. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 16 nhận tin báo cháy tại nhà nghỉ HT nên nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Căn nhà xảy ra cháy có kết cấu 1 trệt, 4 lầu và 1 sân thượng, tổng diện tích sàn hơn 350 m². Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và cứu người mắc kẹt trong nhà nghỉ. Ảnh: Phạm Hải.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều khách đang ngủ bên trong bị mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu. Lực lượng chức năng vừa triển khai dập lửa, vừa sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt.

Một người được trực tiếp giải cứu khỏi khu vực nguy hiểm, 5 người còn lại được hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Cảnh sát sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các tầng cao để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CA

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định diện tích cháy khoảng 20 m², lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công hơn 330 m² còn lại của nhà nghỉ. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xét xử vụ cháy làm chết 15 người ở phố Trung Kính tại Hà Nội

Theo kế hoạch, sáng 25/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ cháy nghiêm trọng làm chết 15 người ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).

19:39 24/3/2026

Gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng khi tận thu rừng cháy, 5 bị cáo lĩnh án

Trong quá trình thiết kế, thẩm định khai thác tận thu hơn 157 ha gỗ sau 2 vụ cháy rừng, các bị cáo không đóng cọc mốc tại điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu, không đo chiều cao của cây mà chỉ ước chừng; xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học; xác định sai số lượng cây...

10:43 23/3/2026

CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra, thanh niên đốt xe cháy rồi bỏ đi

Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, một thanh niên không chấp hành rồi châm lửa đốt chính xe máy của mình. Kết quả test nhanh người này dương tính với ma túy.

10:02 21/2/2026

https://plo.vn/giai-cuu-6-nguoi-mac-ket-trong-vu-chay-nha-nghi-5-tang-o-tphcm-post901663.html

Phạm Hải/Pháp Luật TP.HCM

Cháy TP.HCM Giải cứu mắc kẹt PCCC

    Đọc tiếp

    0

    Tối 29/3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM phối hợp cùng ngành điện lực khẩn trương xử lý sự cố cháy trụ điện trên đường Hương Lộ 3, khiến nhiều hộ dân bị mất điện và giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý