Giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng ở TP.HCM

Đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13 (TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt; lực lượng PCCC đã kịp thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát nạn an toàn.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM cho biết vừa kịp thời khống chế vụ cháy tại một nhà nghỉ trên quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, đồng thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, triển khai thang và phương tiện chuyên dụng để cứu người mắc kẹt trong vụ cháy nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13, TP.HCM. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 16 nhận tin báo cháy tại nhà nghỉ HT nên nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Căn nhà xảy ra cháy có kết cấu 1 trệt, 4 lầu và 1 sân thượng, tổng diện tích sàn hơn 350 m². Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và cứu người mắc kẹt trong nhà nghỉ. Ảnh: Phạm Hải.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều khách đang ngủ bên trong bị mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu. Lực lượng chức năng vừa triển khai dập lửa, vừa sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt.

Một người được trực tiếp giải cứu khỏi khu vực nguy hiểm, 5 người còn lại được hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Cảnh sát sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các tầng cao để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CA

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định diện tích cháy khoảng 20 m², lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công hơn 330 m² còn lại của nhà nghỉ. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.