CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra, thanh niên đốt xe cháy rồi bỏ đi

Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, một thanh niên không chấp hành rồi châm lửa đốt chính xe máy của mình. Kết quả test nhanh người này dương tính với ma túy.

Ngày 21/2, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị bàn giao một thanh niên có hành vi chống đối, tự đốt xe máy khi bị kiểm tra.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20/2, tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Linh phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Thanh niên đốt xe sau khi bị CSGT ra hiệu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Đáng chú ý, thanh niên dùng chân đạp ngã xe máy rồi châm lửa đốt bình xăng. Chỉ trong vài giây, ngọn lửa bùng phát, bao trùm toàn bộ phương tiện. Sau đó, người này rời khỏi hiện trường.

Lực lượng CSGT phối hợp Công an phường Cam Linh nhanh chóng khống chế đám cháy và tổ chức truy xét, bắt giữ thanh niên đưa về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định người này dương tính với ma túy, đồng thời có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa củng cố hồ sơ để xử lý.