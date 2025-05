Bình luận Luật Công chứng năm 2024

Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang

Cơ quan CSĐT Công an Bắc Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can là lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng".