Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 bị can.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và một số đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần dược BMP, có địa chỉ ở thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Công ty cổ phần dược BMP do Đào Xuân Kiên (sinh năm 1984) trú tại khu Đông, thôn Dục Nội, xã Đông Anh, Hà Nội làm Tổng giám đốc.

Lực lượng công an khám xét Công ty cổ phần dược BMP.

Theo tài liệu thu thập, từ năm 2022 đến tháng 7/2025, Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1980) trú tại số 570 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Công ty cổ phần dược BMP ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm "Thực dưỡng Fucoidan" với Công ty cổ phần dược phẩm B.A Việt Nam, địa chỉ ở Khu đô thị Him Lam, phường Hà Đông, Hà Nội, do Đặng Danh Ngọc (sinh năm 1986) ở xóm 4 Đốc Tín, xã Hương Sơn, Hà Nội làm Giám đốc.

Đây là thực phẩm bổ sung do Công ty cổ phần dược phẩm B.A Việt Nam tự công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan do doanh nghiệp này phân phối được quảng cáo là có khả năng hỗ trợ ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Sản phẩm được giới thiệu dành cho người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường và ung thư...

Đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến.

Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không bảo đảm hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như công bố. Trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, song thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc, với giá khoảng 1/10 so với thông tin quảng cáo.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường. Cũng trong khoảng thời gian này, các đối tượng Yến và Ngọc đã chỉ đạo nhân viên kê khai số tiền bán hàng hóa để ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan.