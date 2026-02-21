Tạm giữ nghi phạm giật dây chuyền vàng của người đi chùa

Lợi dụng lúc đông người viếng chùa dịp Tết, người phụ nữ 65 tuổi bất ngờ giật dây chuyền của du khách, bị lực lượng Công an làm nhiệm vụ bắt tại chỗ.

Ngày 20/2, Công an phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoa (SN 1961, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Hoa tại cơ quan Công an.

Lúc 10h cùng ngày, tại khu vực Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải), Hoa phát hiện một phụ nữ đi viếng chùa có đeo dây chuyền vàng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nguyễn Thị Hoa tiếp cận và bám theo nạn nhân đến khu vực giữa cầu Út Đen, bất ngờ từ phía sau giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Lúc này, Công an phường Hiệp Thành cùng lực lượng CSGT, CSCĐ Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm ANTT tại hiện trường nhanh chóng truy đuổi, khống chế, bắt giữ nghi phạm để điều tra làm rõ.