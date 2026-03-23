Gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng khi tận thu rừng cháy, 5 bị cáo lĩnh án

Trong quá trình thiết kế, thẩm định khai thác tận thu hơn 157 ha gỗ sau 2 vụ cháy rừng, các bị cáo không đóng cọc mốc tại điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu, không đo chiều cao của cây mà chỉ ước chừng; xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học; xác định sai số lượng cây...

Ngày 23/3, TAND TP Huế mở phiên toà xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11.000 m3 gỗ thông.

5 bị cáo đều trú tại TP Huế gồm: Lê Hồng Khanh (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát); Trương Ngọc Đức (SN 1986, nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp); Lê Hạ (SN 1964, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp); Hoàng Phước Toàn (SN 1975, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy); Nguyễn Đăng Phong (SN 1965, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy).

Thời điểm cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Giám đốc Lê Hồng Khanh (thứ 5, từ phải qua).

Trước đó, vụ án này đã được HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định số liệu, ảnh hưởng tới số liệu kết luận về sản lượng gỗ, áp dụng văn bản hết hiệu lực và trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo cáo trạng và lời khai của các bị cáo, từ ngày 25/6/2021 đến ngày 30/6/2021, tại tiểu khu 151, 152 và 159 thuộc rừng trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế củ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) đã xảy ra 2 vụ cháy rừng.

Sau vụ cháy, Hoàng Phước Toàn đồng ý cho Lê Hồng Khanh thiết kế phương án và dự toán khai thác tận thu 157,87ha gỗ rừng trồng thiệt hại do cháy. Trong quá trình thiết kế, thẩm định khai thác tận thu 157,87 ha gỗ nói trên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình như: không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu, không đo chiều cao của cây mà chỉ ước chừng, xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học, xác định diện tích trừ bỏ không đúng, sai số lượng cây, kích cỡ, tự điều chỉnh phẩm chất cây, cây còn xanh nhưng vẫn xác nhận là lá cây sau cháy chuyển sang màu vàng. Vì vậy, đã gây thiệt hại cho Nhà nước 11.454 m3 gỗ thông, với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng .

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Qua lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Hồng Khanh 3 năm 6 tháng tù; Trương Ngọc Đức 3 năm 3 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cũng với tội danh này, các bị cáo Hoàng Phước Toàn; Nguyễn Đăng Phong, Lê Hạ phải chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.