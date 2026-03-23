Cựu Giám đốc và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk kháng cáo

Sau hơn 2 tháng xét xử và tuyên án vụ nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 2/4 bị cáo trong vụ án này.

Theo đó, 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk gồm là Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc) và Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc) đã có đơn kháng cáo tới Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ, hậu quả trong vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ… và cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên toà sơ thẩm.

Trước đó, trong các ngày từ mùng 5/1 đến mùng 9/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ cùng mức án 8 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan, bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty Sài Gòn) bị tuyên phạt 30 tháng tù và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên - Công ty An Nguyên) cũng phải lĩnh 18 tháng tù về cùng tội "Đưa hối lộ". Sau phiên toà sơ thẩm, 2 bị cáo này không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk (cũ) xin chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của Dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật.

Tiếp đến là chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04, trái với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng .

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Hải, Chương và Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp các Công ty trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và số 04 Dự án.

Phạm Văn Hạ đã nhận số tiền 5,1 tỷ đồng . Trong đó, Hạ nhận 3,2 tỷ đồng từ Hải và 1,9 tỷ đồng từ Chương. Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng, trong đó nhận từ Hải và Chương mỗi người 3 tỷ đồng .