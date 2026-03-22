Cựu cán bộ kỹ thuật trường đại học lừa hơn 13 tỷ dự án mua bán đá muối

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (sinh năm 1980, cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật cơ khí, Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật hình sự.

Bằng hành vi lừa góp vốn kinh doanh mua bán đá muối, mua sắm các gói thầu vật tư trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngân đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của cháu họ Ngân là Triệu Thị N. (sinh năm 1986, trú tại phường Định Công, Hà Nội).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hồng Ngân là dì họ của chị Triệu Thị N.

Ảnh minh họa.

Năm 2022, Ngân bắt đầu chơi ngoại hối trên sàn Forex qua ứng dụng "Meta Trader 4" (MT4) trên điện thoại di động.

Ban đầu, Ngân chơi ngoại hối có lãi nhưng đến giữa năm 2022 thì bắt đầu bị thua lỗ, do vậy Ngân tìm cách gỡ lại số tiền này.

Để có tiền tiếp tục chơi ngoại hối nhằm gỡ lại số tiền đã mất, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc mua sắm các gói vật tư, cũng không kinh doanh mua bán đá muối, Ngân đã đưa ra các thông tin gian dối với chị N. là Ngân có mối quan hệ tốt trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội nên có nhiều gói thầu vật tư được ưu tiên.

Ngân bảo chị N. chuyển tiền cho Ngân để cùng đầu tư các gói thầu mua vật tư trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài ra, do trước đó Ngân từng mua đá muối giúp chị N. nên nói với chị N. góp tiền kinh doanh đá muối kiếm lời.

Ngân trao đổi, nếu chị N. góp tiền, Ngân sẽ trả cho chị N 30.000 đồng/hộp đá muối thẳng; 35.000 đồng/hộp đá muối cong, thời hạn trả gốc và lãi sau 3 tuần. Còn đối với các gói thầu vật tư, chị N góp 100 triệu đồng, lãi sau 1 tháng sẽ là 7 triệu đồng.

Do tin tưởng họ hàng, chị N. và Ngân chỉ thỏa thuận miệng, trao đổi các đơn hàng qua tin nhắn và gọi điện thoại.

Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngân tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng .

Sau khi nhận tiền của chị N., Ngân không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt chi tiêu cho mục đích cá nhân, giao dịch ngoại hối trên sàn giao dịch Forex dẫn đến thua lỗ không có khả năng chi trả.

Tuy nhiên, để tạo lòng tin về việc Ngân có đầu tư mua bán đá muối, vật tư trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội là thật, nên mỗi lần chị N. chuyển tiền vào các đơn hàng thì Ngân lại chuyển trả lại một phần tiền nói là tiền gốc và lãi từ việc đầu tư. Tổng số tiền Ngân chuyển trả lại cho chị N. là hơn 67 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 5/2024, Ngân không chuyển tiền trả cho chị N. theo thỏa thuận, chị N. liên tục đòi tiền thì Ngân nói dối là trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang bị kiểm toán nhằm trì hoãn.

Tính đến ngày 25/5/2025, tổng số tiền Ngân chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng .

Đến nay, Ngân đã trả thêm cho chị N 1,3 tỷ đồng , còn lại chưa trả hơn 11 tỷ đồng .

Ngoài ra, chị N. còn yêu cầu Ngân trả số tiền còn vay mượn của chị là 728 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, kết quả: Nguyễn Thị Hồng Ngân là cán bộ công tác tại Trung tâm kỹ thuật cơ khí thuộc Trường cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngân là cán bộ thực hành thí nghiệm, không có chức năng nhiệm vụ gì liên quan đến các gói thầu vật tư trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội.