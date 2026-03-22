Thông tin mới về 2 tài xế đánh nhau chảy máu đầu trên đường phố TP.HCM

Cơ quan chức năng bước đầu xác định 2 tài xế tại phường Chợ Lớn (TP.HCM) khi lưu thông trên đường đã không ai nhường đường cho ai dẫn đến mâu thuẫn.

Ngày 22/3, Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã xác minh và mời 2 tài xế liên quan lên trụ sở công an làm việc, lập biên bản, xác minh đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh cả hai đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn.

Hình ảnh 2 tài xế đánh nhau giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 21/3. Khi lưu thông theo hướng từ khu vực chợ Kim Biên về cầu Chà Và, 2 tài xế xảy ra mâu thuẫn do không ai nhường đường cho ai.

Sau đó, cả hai dừng xe, lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát ngay giữa đường. Trong lúc ẩu đả, một tài xế bị đánh chảy máu vùng đầu.

Clip cho thấy 2 người giằng co, đánh nhau quyết liệt bất chấp nhiều phương tiện đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Công an làm việc với 2 tài xế.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn. Sau khi xảy ra sự việc, một tài xế rời khỏi hiện trường.

Công an phường Chợ Lớn phối hợp với lực lượng CSGT đã mời những người liên quan lên làm việc, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, tránh hành xử bạo lực gây mất an ninh trật tự và có thể bị xử lý nghiêm theo pháp luật.