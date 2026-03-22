'Phù phép' giám định thương tật để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng bảo hiểm

  • Chủ nhật, 22/3/2026 19:13 (GMT+7)
Cựu Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Hòa Bình cũ đã cấu kết với một số người để nâng khống kết quả giám định thương tật cho người đàn ông ở Thanh Hóa lên 95% nhằm trục lợi 1,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Ngày 22/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 4 bị can về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Giam dinh thuong tat anh 1

Một số bị can trong vụ việc.

Những người bị khởi tố gồm: Bạch Thị Hằng (SN 1969, trú phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cựu Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Hòa Bình); Đặng Thị Kim Xuân (SN 1965) và Phạm Thị Oanh (SN 1982, cùng trú phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ); Đào Thị Thủy (SN 1990, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Theo công an, Trần Đình Thủy (SN 1978, trú phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đã móc nối với Phạm Thị Oanh, Đặng Thị Kim Xuân và Bạch Thị Hằng để nâng khống kết quả giám định thương tật cho Mã Văn Hợp (SN 1987, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa) lên mức 95% tổn hại sức khỏe nhằm trục lợi bảo hiểm.

Sau đó, Mã Văn Hợp và Đào Thị Thủy lập hồ sơ thanh toán với các công ty bảo hiểm nhân thọ để chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc/Tiền Phong

    Đọc tiếp

    Khoi to doi tuong sat hai cha ruot o Dong Thap hinh anh

    Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

    4 giờ trước 16:46 22/3/2026

    0

    Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

