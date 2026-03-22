Mr Pips Phó Đức Nam và cách thức chiếm đoạt tiền tinh vi

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó, "ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Liên quan, bố mẹ đẻ và bạn gái của Nam cũng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

Theo kết luận điều tra, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Dù không được cấp phép, trong thời gian qua, các đối tượng vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Mr Pips Phó Đức Nam tại Cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra (CQĐT) làm rõ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết với đối tượng tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và bàn bạc với người đàn ông ngoại quốc này về việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.

Theo CQĐT, các trang web trên bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra với thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web này thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Vì vậy, khi khách hàng thua là chủ sàn được tiền đó.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, Mr Pips thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho một đối tượng phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và năm 2022 bàn với Bùi Trung Đức về việc để 2 người này mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex nhằm dụ dỗ, lôi kéo những người bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tiền.

Theo CQĐT, hoạt động của Nam và đồng bọn có quy mô, tổ chức, hành vi thực hiện tinh vi. Các văn phòng làm việc của Mr Pips đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo gì về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với các trang web sàn chứng khoán.

Ban đầu, các nhà đầu tư sẽ được cho thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ.

Lúc này, nhà đầu tư được giới thệu chuyên gia của công ty và được tư vấn 1-1, đồng thời tiếp tục dụ dỗ để người bị hại chuyển khoản tiền và tiếp tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giap dịch hoặc làm tài khoản của nhà đầu tư bị thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Còn nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng 4-5% doanh số.

Với thủ đoạn nêu trên, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng . Để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, Mr Pips thực hiện hành vi rửa tiền, sắm loạt siêu xe, mua rất nhiều bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.