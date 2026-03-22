Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, tối ngày 17/3/2026, giữa cha và mẹ ruột của Đoàn Thanh Thía xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Tức giận vì cha hăm dọa, đòi đâm mẹ, Thía đã quật ngã và dùng quạt đánh, khiến người cha ruột là ông ông Đoàn Văn L.,, (sinh năm 1959, ngụ cùng địa chỉ) bị thương nặng, bất tỉnh, sau đó tử vong.

Sau khi gây án, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

Hành động giết chết cha ruột không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại đạo đức, luân lý và truyền thống gia đình.

Đây là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn hại sâu sắc đến xã hội và phá vỡ những giá trị cơ bản về tình thân, lòng hiếu thảo của con người.