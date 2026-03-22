Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố đối tượng sát hại cha ruột ở Đồng Tháp

  • Chủ nhật, 22/3/2026 16:46 (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Đoàn Thanh Thía (sinh năm 1984, ngụ Khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, tối ngày 17/3/2026, giữa cha và mẹ ruột của Đoàn Thanh Thía xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Tức giận vì cha hăm dọa, đòi đâm mẹ, Thía đã quật ngã và dùng quạt đánh, khiến người cha ruột là ông ông Đoàn Văn L.,, (sinh năm 1959, ngụ cùng địa chỉ) bị thương nặng, bất tỉnh, sau đó tử vong.

Đối tượng khiến cha ruột tử vong đã bị khởi tố, bắt giam.

Sau khi gây án, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

Hành động giết chết cha ruột không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại đạo đức, luân lý và truyền thống gia đình.

Đây là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn hại sâu sắc đến xã hội và phá vỡ những giá trị cơ bản về tình thân, lòng hiếu thảo của con người.

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-sat-hai-cha-ruot-o-dong-thap-post1277714.vov

PV/VOV-ĐBSCL

sát hại cha ruột Đồng Tháp khởi tố tử vong chết người

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý