4 lãnh đạo Công ty Thái Thịnh gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.100 tỷ

Bị can Nguyễn Thiện Nhân bị cáo buộc đứng đầu tổ chức, chỉ đạo nhóm lãnh đạo Công ty vốn Thái Thịnh thực hiện các hành vi sai phạm để vay vốn, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.

Ngày 11/6, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh.

Doanh nghiệp móc ngoặc với cựu lãnh đạo ngân hàng

Các bị can, gồm: Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) đều bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai bị can Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn, bị truy nã.

Trong số 4 bị can có Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn, bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Viện KSND Tối cao đã kêu gọi bị cáo đầu thú để thực hiện quyền bào chữa, nếu không sẽ xét xử vắng mặt.

Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh thực hiện các hành vi như: Bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc Ngân hàng TMCP Đông Á cho Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ; chỉ đạo đồng phạm ký hồ sơ vay của ngân hàng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích; dùng tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng .

Bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỷ đồng giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 527,5 tỷ đồng .

Trong khi, bị can Nguyễn Thanh Thủy thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á 3 khoản với số tiền 737 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 1.557 tỷ đồng .

Gây thiệt hại lớn

Bị can Nguyễn Đắc Hiệp thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền hơn 319 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 212,5 tỷ đồng .

Cũng theo cáo trạng, đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến các khoản vay trong vụ án này, cơ quan truy tố xác định tại bản án hình sự sơ thẩm số 470 ngày 27/11/2020 của TAND TP.HCM và Bản án hình sự phúc thẩm số 41 ngày 14/01/2022 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, đã xét xử đối với Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Quận 10; Nguyễn Chí Thiện, Chuyên viên Phòng chính sách khách hàng hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bản án cũng xác định các bị cáo nêu trên có hành vi liên quan đến việc giải ngân 6 khoản vay cho 5 đối tượng thuộc Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh nêu trên, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng .

Được biết, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời vào tối 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân.