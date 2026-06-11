Mang đầu đạn ra đốt hướng vào nhà người có mâu thuẫn

Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Cao Lộc về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Do mâu thuẫn cá nhân với ông K (SN 1983, ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), Nguyễn Cao Lộc (SN 1986, ngụ ấp 4, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng Nguyễn Cao Lộc. Ảnh: Công an nhân dân.

Ngày 28/4, trong lúc lên núi Nam Qui (xã Tri Tôn), Lộc phát hiện có đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh nên lấy mang về nhà chị ruột cất giấu. Sau đó, Lộc lau chùi, làm sạch lớp rỉ sét bên ngoài đầu đạn.

Đến sáng 30/4, Lộc mang đầu đạn cùng bình gas mini có gắn đầu khò đến khu vực trước nhà ông K rồi dùng lửa đốt phần đuôi đầu đạn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đầu đạn không phát nổ.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an nhân dân.

Tối cùng ngày, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Tri Tôn mời Lộc làm việc. Tại cơ quan Công an, Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi.

Kết luận giám định xác định vật thu giữ là đầu đạn của loại đạn pháo cỡ 105 mm, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.