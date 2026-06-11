Mang đầu đạn ra đốt hướng vào nhà người có mâu thuẫn

Do mâu thuẫn cá nhân với ông K (SN 1983, ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), Nguyễn Cao Lộc (SN 1986, ngụ ấp 4, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) nảy sinh ý định trả thù.
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Đối tượng Nguyễn Cao Lộc. Ảnh: Công an nhân dân.
Ngày 28/4, trong lúc lên núi Nam Qui (xã Tri Tôn), Lộc phát hiện có đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh nên lấy mang về nhà chị ruột cất giấu. Sau đó, Lộc lau chùi, làm sạch lớp rỉ sét bên ngoài đầu đạn.
Đến sáng 30/4, Lộc mang đầu đạn cùng bình gas mini có gắn đầu khò đến khu vực trước nhà ông K rồi dùng lửa đốt phần đuôi đầu đạn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đầu đạn không phát nổ.
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Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an nhân dân.
Tối cùng ngày, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Tri Tôn mời Lộc làm việc. Tại cơ quan Công an, Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi.
Kết luận giám định xác định vật thu giữ là đầu đạn của loại đạn pháo cỡ 105 mm, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.