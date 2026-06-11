Phá đường dây mua bán ma túy trên biển

Lực lượng chức năng vừa phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ các xã biên giới Việt - Lào về vùng biển tỉnh Nghệ An tiêu thụ.

Đối tượng Hồ Xuân Tùng cùng tang vật vụ án bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: An ninh thủ đô.

Khoảng 10h15 ngày 8/6, tại thôn Mỹ Thượng, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp Công an các xã Hùng Châu, Hải Châu, Quảng Châu thuộc Công an tỉnh Nghệ An; Đội kiểm soát ma túy, Chi cục Hải quan khu vực XI; Đồn Biên phòng Diễn Thành thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, bắt quả tang đối tượng Hồ Xuân Tùng (SN 1988) trú tại xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An có hành vi mua bán phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến; 1 xe máy; 1 điện thoại di động.

Mở rộng đấu tranh lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Bá Hóa (SN 1971) cùng trú xã Nghĩa Lộc và Trần Thị Hiền (SN 1987) trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ khu vực biên giới giáp Lào về khu vực ven biển xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An để bán cho một người đàn ông không quen biết.

Đầu mối sẽ bán lẻ cho các đối tượng là những người nghiện trên địa bàn các xã ven biển tỉnh Nghệ An; trong đó có ngư dân, lao động trên các tàu cá.

Bước đầu xác định toàn bộ số tang vật thu giữ là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến Methamphetamine.

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, hoàn thiện các thủ tục điều tra ban đầu và bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý và điều tra theo thẩm quyền.