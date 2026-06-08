Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy ở Hà Nội, bắt 3 đối tượng

Ngày 8/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hồng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VOV.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 16h35 ngày 6/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại thôn Phú Liễn, xã Hồng Sơn, Tổ công tác Công an xã Hồng Sơn phát hiện hai nữ giới có biểu hiện nghi vấn liên quan sử dụng chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, hai đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Đặng Ngọc Tiệp (SN 2000, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội).

Danh tính các đối tượng được xác định gồm Bùi Thị Thủy (SN 2000) và B.P.T. (SN 2009), cùng trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau đó, Công an xã Hồng Sơn khẩn trương xác minh, điều tra và làm rõ Đặng Ngọc Tiệp cùng Lê Văn Hào (SN 1999, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ việc tổ chức sử dụng chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ được. Ảnh: VOV.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hào, Đặng Ngọc Tiệp và Bùi Thị Thủy để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.