Khởi tố bị can kinh doanh đồng hồ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Bích Thuận (SN 1986) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, trong quá trình kiểm tra tại khu vực chung cư Sapphire, phường Hồng Gai, lực lượng chức năng phát hiện Thuận đang giao dịch mua bán đồng hồ mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Hublot, Patek Philippe..., nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Mở rộng kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 96 chiếc đồng hồ mang nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.
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Tang vật đồng hồ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng được phát hiện.
Kết quả giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia xác định 87 trong số 96 chiếc đồng hồ là hàng giả mạo nhãn hiệu của 18 thương hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị hơn 310 triệu đồng.
Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020, Thuận kinh doanh đồng hồ mang các nhãn hiệu nổi tiếng. Từ đầu năm 2025, đối tượng chủ yếu bán hàng qua Fanpage Facebook "Thái Trinh Luxury Watch" và tài khoản Facebook cá nhân "Thái Trinh", với mức giá từ khoảng 300.000 đồng đến 35 triệu đồng mỗi chiếc.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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