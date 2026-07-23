Tiêu hủy gần 154.000 bao thuốc lá nhập lậu trong vụ án buôn bán hàng cấm

Sau khi vụ án "Buôn bán hàng cấm" được điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan chức năng Quảng Ninh phối hợp tiêu hủy 153.969 bao thuốc lá ngoại nhập lậu là vật chứng của vụ án.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức tiêu hủy 153.969 bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang các nhãn hiệu Chunghwa, Shuangxi và Nanjing. Đây là tang vật trong vụ án "Buôn bán hàng cấm" do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, điều tra và xử lý.

Tham gia giám sát việc tiêu hủy có đại diện Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng liên quan. Toàn bộ số thuốc lá được mở niêm phong và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp tiêu hủy tang vật trong vụ án "Buôn bán hàng cấm".

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị Thủy (SN 1983, trú khu 4, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long cũ) và chồng là Đỗ Hữu Thiết (SN 1976) đang tàng trữ, vận chuyển 44.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố Nguyễn Văn Thủy (SN 1990, trú khu 4, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái cũ) và Nguyễn Duy Hải (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long cũ), Phó giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc, về hành vi "Buôn bán hàng cấm", đồng thời thu giữ thêm số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Sau khi các bản án có hiệu lực pháp luật và quyết định thi hành án được ban hành, các cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ vật chứng theo quy định.

Việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhập lậu là tang vật vụ án thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng cấm; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững trật tự quản lý kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.