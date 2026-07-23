Mở rộng điều tra vụ tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Sau khi khởi tố 2 giáo viên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra vụ tiêu cực liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Quảng Trị.

Ngày 22/7, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, Cơ quan điều tra đã xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can theo quy định. Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng để xác định đúng người, đúng tội và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, ngày 10/7, xuất hiện trang mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo nội dung bài đăng, người phản ánh cho rằng, tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có "con trai của thầy hiệu trưởng". Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt người đọc và chia sẻ.

Trường THPT Lê Trực là điểm thi xảy ra sai phạm bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị khởi tố 2 giáo viên và làm rõ các thí sinh liên quan.

Ngay sau khi xuất hiện nội dung trên mạng xã hội, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Đồng thời, tổ chức họp khẩn và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị xác minh nội dung trên mạng xã hội phản ánh.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi gồm: Trần Đức Lực (1979) là Tổ trưởng chuyên môn Toán, Trường THPT Lê Trực, Phó trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) là Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Trên cơ sở điều tra, xác minh, làm rõ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực và bà Đoàn Thị Thanh Bình.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng Đoàn công tác của Bộ vào thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Nghị quyết số 71 và chuẩn bị năm học mới.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục. Ngay sau khi phát hiện sai phạm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị triển khai tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi.

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực. Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, cho biết tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).