Khởi tố 2 đối tượng cá độ bóng đá trên không gian mạng

Công an xã Phúc Thọ (Hà Nội) đã bắt quả tang 2 nam thanh niên đang sử dụng máy tính đăng nhập vào tài khoản trên website để chơi cá độ bóng đá.

Khoảng 4h30 ngày 10/7, quá trình kiểm tra một cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, Công an xã Phúc Thọ bắt quả tang Nguyễn Huy Hiệu (SN 2003) trú tại xã Phúc Lộc, Hà Nội và Nguyễn Bá Duẩn (SN 1993, trú tại xã Phúc Thọ, Hà Nội) đang sử dụng máy tính đăng nhập vào tài khoản trên một website để chơi cá độ bóng đá trận đấu World Cup 2026.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đã đặt cược 4 kèo cá độ trận đá bóng nêu trên, trong đó Nguyễn Huy Hiệu cá độ gần 13 triệu đồng và Nguyễn Bá Duẩn cá độ gần 10 triệu đồng.

2 nam thanh niên tại hiện trường.

Điều tra mở rộng, Công an xã Phúc Thọ xác định từ ngày 4 đến ngày 8/7, bằng tài khoản cá độ trên mạng Internet, Nguyễn Huy Hiệu còn đặt cược 8 trận đấu cá độ bóng đá khác.

Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hiệu và Nguyễn Bá Duẩn về tội "Đánh bạc" quy định tại Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Phúc Thọ cũng đã mời chủ cơ sở Internet lên làm việc để xác minh, xử lý liên quan đến thời gian hoạt động của cơ sở.

Công an xã Phúc Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.