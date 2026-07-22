Bà chủ Sâm Ngọc Linh phải trả 850 tỷ đồng cho hơn 1.000 nhà đầu tư

Trong gần 3 năm, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (bà chủ hãng Sâm Ngọc Linh) đã gian dối, ký 3.623 hợp đồng, thu của 1.213 nhà đầu tư tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng.

Ngày 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo góp vốn tại dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

Lập doanh nghiệp tạo “vỏ bọc” kêu gọi vốn

Phiên toà khai mạc vào ngày 11/8, Hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân); 1 Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, giữa 3/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, song do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh và nhiều bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án nên phải hoãn.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng trồng cây sâm.

Thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, nhưng từ tháng 8/2020 - 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã có đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum cũ, tỉnh Quảng Nam cũ, là thương hiệu quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân sử dụng, xuất khẩu ra nước ngoài.

Hạnh cũng quảng bá, hoạt động kinh doanh của công ty hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận để trả lãi cho các nhà đầu tư.

Do công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hạnh cam kết lợi nhuận lớn sẽ trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2 - 4%/tháng tương đương từ 24 - 48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng đến khi hết hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty Cổ phần Nông sản Trà My, được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh với mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật.

Trụ sở Sâm Ngọc Linh.

Còn 1.093 nhà đầu tư chưa được trả hơn 850 tỷ đồng

Số tiền còn lại, Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng .

Trong đó, Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư số tiền 441 tỷ đồng , trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư số tiền 164 tỷ đồng , kèm theo tặng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng .

Đến nay, còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng .

Trong tổng số 2.346 hợp đồng có đến 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của 789 nhà đầu tư với tổng giá trị 606 tỷ đồng ; 172 hợp đồng vay vốn của 96 nhà đầu tư với tổng giá trị 50 tỷ đồng ; 657 hợp đồng trồng sâm của 403 nhà đầu tư có tổng giá trị hơn 194 tỷ đồng .

Hồ sơ truy tố nêu, các bị hại đề nghị xử lý Phạm Mỹ Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả số tiền chiếm đoạt còn lại.