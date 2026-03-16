Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh) do có hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo buộc, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, năm 2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh) với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư. Hạnh là Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc doanh nghiệp.

Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh có 3 loại hợp đồng huy động vốn là Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng trồng cây sâm. Nữ bị can hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư, tiền lãi được trả hàng tháng cho đến khi hết hợp đồng.

Nhiều nhà đầu tư, khi được trả lãi cao đã tin tưởng vào cam kết của Hạnh để tiếp tục "bơm tiền". Thế nhưng, thực chất bị cáo Hạnh lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước để duy trì niềm tin nhằm kéo dài hành vi lừa đảo.

Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh và cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh có hành vi đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kontum, tỉnh Quảng Nam.

Phạm Mỹ Hạnh giới hiệu đây là thương hiệu quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân Việt Nam sử dụng, đồng thời giới thiệu công ty này xuất khẩu mặt hàng sâm Ngọc Linh ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động của công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư. Hiện, doanh nghiệp cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bị cáo cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch 2-4%/tháng tương đương 24-48%/năm, tiền lãi sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Nhưng sau đó, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh không không thực hiện theo hợp đồng.

Việc ký hợp đồng chỉ nhằm mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là công ty của Hạnh có dự án thật. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà chủ Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền 1.279 tỷ đồng . Tuy nhiên, bị cáo đã trả tiền gốc, lãi và tặng kèm voucher cho một số nhà đầu tư.

Tài liệu điều tra thể hiện còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán với tổng số tiền 850 tỷ đồng . Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra mới ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng .

Với các nhà đầu tư đã ghi được lời khai, Hạnh trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền là 46 tỷ đồng , còn lại chiếm đoạt số tiền 194 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân… Các bị hại đề nghị xử lý bà chủ Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh theo quy định pháp luật.

Đưa bà chủ Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh ra xét xử sơ thẩm, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã phải quyết định hoãn tòa, do luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh và một số bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt.