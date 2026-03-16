2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai còn liên quan đến vụ án, vụ việc khác

Cục CSHS Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án "Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền" xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai.

Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an đồng thời đề nghị truy tố đối với 2 bị can Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo khoảng 15h45 ngày 19/1/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, 2 đối tượng sử dụng súng ngắn đe dọa khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng .

Bị can Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân thời điểm bị bắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo dấu vết nóng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hành vi cực kỳ manh động, nguy hiểm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các địa phương có liên quan triển khai lực lượng tập trung tổ chức điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/2/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, tức "Tài Đen", trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Cướp tài sản".

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trực tiếp lấy lời khai các đối tượng.

Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Phạm Anh Tài là đối tượng đang trốn truy nã theo quyết định truy nã về tội "Giết người" của Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Còn đối tượng Lê Văn Ân đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm theo quyết định truy tìm trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 29/6/2025, tại số 13A đường Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù đang bị truy nã và truy tìm, 2 đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khoảng giữa tháng 10/2025, đối tượng Ân đã đến ở nhờ nhà đối tượng Tài tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai; do cả hai đều nợ nần, không có tiền để tiêu sài, nên Tài rủ Ân đi cướp tiền tại ngân hàng, nhưng Ân chưa nhận lời.

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp.

Đầu tháng 11/2025, đối tượng Tài tiếp tục rủ Ân và lên kế hoạch khi đi cướp, sẽ thay đổi trang phục, sử dụng xe máy làm phương tiện gây án, thay đổi biển kiểm soát, mầu sơn và sử dụng nhiều môtô khác nhau, tìm hiểu kỹ các tuyến đường nhằm tẩu thoát an toàn nhất, không để cơ quan Công an phát hiện truy bắt sau khi gây án…

Để thực hiện hành vi, đối tượng Tài đã đưa tiền cho Ân mua xe máy, trang phục…, còn Tài chuẩn bị súng đạn; hướng dẫn Ân cách sử dụng súng. Các đối tượng chọn Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai là địa điểm thực hiện hành vi cướp tài sản và khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú (Địa chỉ thôn 3 Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, cách vị trí ngân hàng khoảng 5 km) là một trong các địa điểm chuẩn bị cũng như cất giấu, tiêu huỷ công cụ, phương tiện, vật chứng trước, trong và sau khi gây án.

Khoảng 15h30, đối tượng Ân điều khiển chiếc xe Exciter đã được lắp BKS: 77G1-313.12 chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai khống chế nhân viên ngân hàng; 2 đối tượng đã lấy đi gần 2 tỷ đồng , rồi lên xe máy do Ân điều khiển tẩu thoát.

Các đối tượng bàn bạc mang tiền vào TP.HCM để mua vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn tiền. Khoảng 5h ngày 21/1/2026, Ân và Tài gặp nhau tại bến xe miền Đông, TP.HCM và chia nhau mỗi đối tượng khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng theo kế hoạch đã bàn. Sau khi mua được vàng, 2 đối tượng đi xe buýt từ bến xe Miền Đông đến khu vực Thuận An (TP.HCM) bán vàng để lấy lại tiền chia nhau.

Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 14/3/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Phạm Anh Tài và bị can Lê Văn Ân về các tội "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và tội "Rửa tiền".

Ngoài vụ án "Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền" nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Phạm Anh Tài, Lê Văn Ân và đồng bọn đã có các hành vi "Giết người; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm…" trong các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.