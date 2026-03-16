Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Phòng CSĐT tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng CSKT) Công an tỉnh Đồng Nai phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố liên quan, đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Các đối tượng trong vụ án.

Với tinh thần trách nhiệm cao, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc Công an tỉnh, chỉ một thời gian ngắn, vào ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án. Đến nay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, có 4 nhóm đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy, đã thành lập hơn 60 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng .

Cơ quan Công an làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; hoặc liên hệ số điện thoại trực ban của đơn vị: 0693.480.187 để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.