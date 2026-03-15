Xác định nguyên nhân trong vụ đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) đã tử vong trong ôtô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết khoảng 15h10 ngày 15/3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1991, ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã dùng súng bắn và dao đâm vào người chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) là vợ của Thăng và em gái của anh Bắc, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Sau đó, Thăng sử dụng ôtô BKS 30K-13661 đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (SN 1987, ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh Ngọc, sau đó dùng ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Hậu quả, anh Ngọc bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tiền Hải, sau đó tử vong tại bệnh viện. Qua xác minh ban đầu, xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương, đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, chỉ đạo Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện KSND tỉnh, Viện KSND khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu và truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần quyết liệt, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đến 18h40 cùng ngày, đã phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng tử vong trong ôtô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.