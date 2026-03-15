Truy bắt nhanh đối tượng xông vào phòng tập aerobic cướp tài sản

Trong lúc đang tập aerobic, nạn nhân bất ngờ bị một đối tượng xông vào dùng dao khống chế và cướp sợi dây chuyền trị giá khoảng 30 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tối 15/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng cướp tài sản tại một phòng tập aerobic trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 5h, trong quá trình tập aerobic tại một phòng tập thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, chị L.T.H (SN 1976, trú xã Tân Châu) bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào quán dùng dao đe dọa tấn công, cướp dây chuyền vàng với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Quá trình xảy ra vụ việc, do bị hại chống trả quyết liệt, đối tượng bỏ chạy, không thực hiện được hành vi.

Đối tượng Mã Văn Vũ tại cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, vụ việc được đăng tải, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, khu vực xảy ra vụ việc lại là nơi đông dân cư ngay trong ngày người dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nên được dư luận hết sức quan tâm. Hành vi manh động của đối tượng cũng gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Châu đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tiến hành truy bắt đối tượng.

Đến 11h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Diễn Châu, An Châu đã bắt giữ thành công Mã Văn Vũ (SN 1996, trú tại xã Diễn Châu) là đối tượng đã thực hiện vụ cướp nói trên.

Tang vật trong vụ án.

Tại Cơ quan chức năng, bước đầu Mã Văn Vũ khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, sau khi chuẩn bị hung khí gây án, Vũ đã mượn môtô của một người bạn rồi che biển số, bịt khẩu trang che mặt, chạy xe đến phòng tập aerobic tại xã Tân Châu rồi dùng dao đe dọa, tấn công nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Hiện, vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.