Nghi phạm sát hại hai người ở Hưng Yên tử vong trong ôtô

Đến 18h40 ngày 15/3, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm sát hại hai người ở xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) tử vong trong ôtô.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ giết người xảy ra vào chiều 15/3 tại xã Đông Tiền Hải, khiến hai người tử vong và nghi phạm cũng đã chết trong xe ôtô vào cuối giờ chiều.

Ngô Duy Thăng tử vong trong xe.

Khoảng 15h10 ngày 15/3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1991, ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), Ngô Duy Thăng (SN 1986, thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) bắn và đâm chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1995, vợ của Thăng và là em gái của anh Bắc) làm chị Linh tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thăng lái ôtô BKS 30K-13661 đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (SN 1987, ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải).

Tại đây, Thăng đâm anh Ngọc trọng thương. Anh Ngọc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải nhưng không qua khỏi.

Qua xác minh ban đầu, nguyên vụ việc là do mâu thuẫn tình ái. Sau khi gây án, Thăng lái ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm Ngô Duy Thăng và chiếc ôtô biển số 30K-136.61 dùng để bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng Nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện KSND tỉnh, Viện KSND khu vực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm gây án.

Đến 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ôtô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.