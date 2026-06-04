Bắt giam đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Ngô Duy Thành (SN 1985) về tội "Trộm cắp tài sản".

Vào các ngày 13/5 và ngày 20/5, Công an xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin có 2 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản tại thôn Bắc Hội và thôn Nghĩa Hiệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hiệp Thạnh đã xác định được Ngô Duy Thành (SN 1985, trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh) là đối tượng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã chủ động truy tìm nơi lẩn trốn, mật phục bắt được đối tượng Thành đưa về cơ quan điều tra.

Đối tượng Ngô Duy Thành tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Ngô Duy Thành khai nhận là người thường xuyên điều khiển xe máy đi tìm những ngôi nhà khóa cửa, chủ nhà đi vắng, không có người trông coi để đột nhập, dùng kìm cộng lực để bẻ khóa, đột nhập và lấy đi những tài sản có giá trị.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thể hiện quyết tâm của Công an xã Hiệp Thạnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.