Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Nhóm 7 nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh (Lạng Sơn) đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Nhà nước.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ hành vi tham ô tài sản của nhóm 7 nhân viên điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích thắng cảnh Nhị - Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can tạm giam đối với 7 đối tượng về tội Tham ô tài sản.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 2/2026 đến nay, 7 đối tượng đều là nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh phụ trách quản lý, điều hành điểm di tích Tam Thanh gồm: Vũ Duy Hưng (SN 1985), Tổ trưởng; Dương Thị Hồng Nhung (SN 1983), Hoàng Thu Hà (SN 1977); Nguyễn Văn Thái (SN 1994), Chu Phúc Lộc (SN 1993) cùng trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn; Chu Phương Như (SN 1987) trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Thị Minh Thiên (SN 1980) trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, đã bàn bạc, thống nhất, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tham ô tài sản thông qua việc bán vé cho du khách đến tham quan và tiền thu phí gửi xe.

Cụ thể, lợi dụng việc có một số khách đi theo đoàn không lấy vé tham quan hoặc khách đã mua loại vé 20.000 đồng/người/lượt, nhưng Dương Thị Hồng Nhung và Hoàng Thu Hà chỉ in loại vé 10.000 đồng/người/lượt đưa cho khách, trong khi thực tế 2 đối tượng này thu của khách là 20.000 đồng/vé để hưởng lợi 10.000 đồng/vé.

Để được vào tham quan, khách sẽ phải qua quầy mua vé. Vé này đã được quản lý theo seri. Tuy nhiên, khi khách vào quầy mua vé, 2 nhân viên bán vé Nhung và Hà thu tiền mặt hoặc nhận tiền chuyển khoản của khách, nhưng không đưa vé cho khách, mà lại in vé từ ứng dụng E-ticket ra đưa cho khách nhằm qua mặt Ban Quản lý Khu di tích.

Còn Chu Phúc Lộc, Hoàng Thị Minh Thiên, Chu Phương Như là nhân viên bảo vệ, có nhiệm vụ soát rồi thu lại vé để tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên, 3 người này đã không tiêu hủy vé theo quy định mà giữ vé lại rồi đưa cho Nhung và Hà để bán quay vòng cho khách.

Đối tượng Vũ Duy Hưng tại cơ quan Công an.

Mặt khác, khi khách đi theo đoàn đông, 3 nhân viên soát vé này đã tự động mở cửa cho khách vào mà không cần vé, sau đó mới thông báo tổng số lượng khách cho 2 nhân viên bán vé Nhung và Hà biết để tự thu tiền của cả đoàn.

Vì vậy dẫn đến việc, tiền vé đoàn không chuyển vào tài khoản của Ban quản lý Khu di tích; hoặc Nhung và Hà cắt xén bớt số lượng vé thực tế phải in ra, tất cả số tiền này đều không được đưa vào sổ sách của Khu Di tích để chia nhau hưởng lợi.

Ngoài ra, riêng đối tượng Nguyễn Văn Thái được giao nhiệm vụ thu tiền vé gửi ôtô tại bãi xe trước cửa điểm di tích Tam Thanh, quá trình thực hiện Thái đã gian lận trong việc in vé xe để chuộc lợi bằng cách thu tiền vé xe, nhưng không in vé trên hệ thống E-ticket.

Số tiền thu được hàng ngày Thái chuyển cho Nhung để Nhung nộp một phần vào ngân sách Nhà nước theo số liệu trên hệ thống E-ticket, số tiền chênh lệch còn lại Nhung sẽ gộp chung vào số tiền chênh lệch bán vé tham quan để đến cuối tuần cả nhóm 7 đối tượng này sẽ chia nhau.

Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 2/2026 (từ Tết Nguyên đán Bính Ngọ) đến nay đã để ngoài sổ sách, tham ô tài sản của nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng để chia nhau.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với 7 đối tượng trên về tội Tham ô tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 353 BLHS.