Bẫy tiền ảo 400 tỷ đồng được giăng khắp cả nước như thế nào?

Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước.

Nguyễn Băng Thảo là đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành đường dây lừa đảo.

Vén màn "hệ sinh thái" tiền ảo Xintel

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một hệ thống đầu tư tiền ảo mang tên Xintel đang hoạt động rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút số lượng lớn người tham gia với những lời quảng bá "lợi nhuận khủng". Nhận thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 7/1/2026, nhiều tổ công tác thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ có mặt tại "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Cuộc kiểm tra đột xuất khiến toàn bộ hệ thống điều hành của đường dây lộ diện. Gần 50 người được xác định là "Chủ tịch", "Giám đốc", "quản lý chi nhánh" và nhân viên trong hệ thống đều bị triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 17/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, thường trú tại phường Bình Phú, TP.HCM; Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cùng 15 đối tượng khác.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, toàn bộ hoạt động của dự án Xintel được tổ chức dưới dạng một "hệ sinh thái công nghệ" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Nhóm đối tượng này thành lập nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution… có trụ sở tại TP.HCM để làm "vỏ bọc".

Mặc dù đăng ký kinh doanh độc lập, trên thực tế các công ty này đều nằm trong một hệ thống điều hành thống nhất, hoạt động theo sự phân công vai trò cụ thể. Trong đó: Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò "Chủ tịch", trực tiếp điều hành toàn bộ hệ thống; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò Giám đốc marketing, phụ trách quảng bá, tổ chức hội thảo, lôi kéo nhà đầu tư; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò Giám đốc công nghệ, phụ trách xây dựng nền tảng kỹ thuật và tạo ra đồng tiền ảo.

Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền "Xintel.vn". Dự án này được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo một nền tảng dành cho người dùng chia sẻ thông tin về du lịch. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, giấy phép này chỉ là "vỏ bọc".

Trên thực tế, các đối tượng không tập trung phát triển mạng xã hội mà biến Xintel thành công cụ huy động vốn thông qua các sản phẩm tài chính ảo. Để tạo vẻ ngoài hoành tráng, các đối tượng vẽ ra hàng loạt nền tảng như: XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL. Nhưng bản chất của hệ sinh thái này chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất: kêu gọi đầu tư tiền ảo để thu tiền của người tham gia.

Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh, đóng vai trò là "tổng tham mưu" của hệ sinh thái Xintel.

Trong hệ thống Xintel, Nguyễn Duy Thịnh là người chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ nền tảng kỹ thuật. Đối tượng này đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đồng tiền ảo Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào, đồng thời cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nói cách khác, đồng tiền này không có giá trị pháp lý và không có khả năng giao dịch thực tế. Mặc dù vậy, để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng đã quảng bá rằng đồng Xin là "tài sản số tương lai", có khả năng tăng giá mạnh khi hệ sinh thái Xintel phát triển.

Nhà đầu tư muốn tham gia hệ thống buộc phải mua các "máy đào ảo" Xnode do chính công ty phát hành. Thực chất, những "máy đào" này không thể khai thác tiền điện tử thật mà chỉ tạo ra điểm Xin trên hệ thống. Toàn bộ số điểm này được Nguyễn Duy Thịnh lập trình và có thể điều chỉnh thủ công bất cứ lúc nào. Các điểm Xin chỉ có thể sử dụng trong nội bộ hệ sinh thái Xintel và không thể giao dịch tự do trên thị trường.

Mô hình đa cấp biến tướng

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng thiết kế hệ thống theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền điện tử USDT và giới thiệu thêm người mới để nhận hoa hồng. Tỷ lệ hoa hồng dao động từ 10% và giảm dần theo từng cấp.

Nhà đầu tư muốn đào đồng Xin phải mua các gói Xnode hoặc các gói X-NFT có giá 100- 10.000 USD T. Ngoài ra, hệ thống còn yêu cầu người dùng phải đạt chỉ số tối thiểu 50 Mana mới được phép khai thác. Chỉ số Mana này được tích lũy thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng XINSTAR hoặc mua bằng tiền.

Như vậy, nhà đầu tư muốn tiếp tục khai thác buộc phải liên tục nạp tiền hoặc lôi kéo thêm người mới. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin với 2 loại: Xin80 (có thể giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Bên cạnh đó, hệ thống còn quảng bá dịch vụ "gửi tiết kiệm" với lãi suất 5-18% mỗi năm, tạo cảm giác giống một ngân hàng số. Thực tế, tất cả chỉ là những con số được nhóm đối tượng tự tạo ra trên website.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Nguyễn Băng Thảo còn chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo. Đồng thời, nhóm đối tượng liên tục đưa ra thông tin Xintel sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế. Để tăng độ tin cậy, chúng thuê người thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc) rồi giới thiệu đây là đơn vị vận hành toàn cầu của dự án. Những thông tin này khiến nhiều người tin hệ sinh thái Xintel có sự tham gia của các tổ chức quốc tế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 đối tượng trong đường dây về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trên thực tế, toàn bộ giá trị của đồng Xin đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công trên hệ thống. Song song với đó, các đối tượng còn huy động vốn thông qua việc chào bán cổ phần (IPO) và Token (ITO) khống. Dù không đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ hệ thống Xintel lên tới 30 triệu USD .

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống Xintel đã thu hút hơn 42.000 tài khoản người dùng trên toàn quốc, tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng . Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án Xintel là minh chứng điển hình cho thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về công nghệ blockchain, tiền mã hóa để dựng lên các dự án đầu tư ảo. Chúng tổ chức hội thảo hoành tráng, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, đưa ra những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Từ trái qua phải, các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng và tang vật liên quan đến chuyên án.

Sau khi thu hút được số lượng lớn người tham gia và dòng tiền đủ lớn, hệ thống sẽ sụp đổ hoặc bị các đối tượng chiếm đoạt. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng "hệ sinh thái công nghệ", "máy đào coin", "tiền mã hóa".

Việc bóc gỡ đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel một lần nữa cho thấy quyết tâm của lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trên không gian mạng.