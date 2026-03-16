Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ án tại xã Đông Tiền Hải

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra tại xã Đông Tiền Hải, khiến 2 người thiệt mạng.

Khoảng 15h10 ngày 15/3/2026, tại nhà anh Nguyễn Xuân B. (sinh năm 1991, ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải); đối tượng Ngô Duy Thăng (sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải), đã dùng súng bắn và dao đâm chị Nguyễn Thùy L. (sinh năm 1995, là vợ của Thăng và là em gái của anh B) khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thăng điều khiển ôtô đến nhà anh Vũ Văn N. (sinh năm 1987 ở thôn Quý Đức Đông, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, đối tượng đâm anh N, rồi lái xe bỏ trốn. Hậu quả anh N. bị thương được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần quyết liệt, các lực lượng chức năng Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng, đến 18h40 cùng ngày, phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng tử vong trong ôtô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.