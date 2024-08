'Cuộc chiến cam go' của Trung tá 'Công an phố cổ'

Cuốn ký sự “Công an phố cổ” (NXB Công an nhân dân) đến nay đã hai lần tái bản. Mới đây, tác giả lại giới thiệu với bạn đọc tập truyện ký mới “Cuộc chiến cam go”.

Sinh năm 1978, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Phạm Cánh Quân về phường Hàng Trống, bắt đầu công việc của một chiến sĩ công an. Để rồi từ đó, Trung tá Phạm Cánh Quân “lấn sân” sang lĩnh vực giảng dạy, truyền thông, viết sách.

Trung tá Phạm Cánh Quân và tập truyện ký “Cuộc chiến cam go”.

Hình tượng chú công an được mặc định trong con mắt trẻ thơ có lẽ là với nét phác họa rắn rỏi, nghiêm trang, quả cảm nhưng không kém phần phúc hậu, nhiệt thành, vui tươi và mộc mạc. Một điều thú vị là bất kỳ ai tiếp xúc với Trung tá Phạm Cánh Quân (bút danh Phạm Quân), Đội phó Đội Phòng chống ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, thì đều cảm thấy khớp với hình dung về một chiến sĩ công an như vậy. Dễ thấy ở anh một sự gần gũi, tâm huyết với nghề và tấm lòng tử tế với đời, với người, đặc biệt là sự lạc quan, yêu đời dù công việc muôn phần khắc nghiệt và nguy hiểm.

Cuốn sách Công an phố cổ của anh ra đời là sự chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời mà anh có dịp trải nghiệm trong tư cách một chiến sĩ công an của Thủ đô. Trong tác phẩm, anh tái hiện tuổi thơ vất vả nhưng tươi đẹp ở khu Giảng Võ, những hồi ức sinh viên đầy kỷ niệm, cho đến những ngày đầu trở thành người chiến sĩ công an nhân dân. Tác giả cũng chia sẻ những vụ án nơi phố cổ mà anh đã thụ lý, từ thế giới ngầm ẩn dưới vẻ ngoài hào nhoáng ở nơi phồn hoa bậc nhất cho đến những thân phận người đa dạng. Qua ngòi bút của tác giả, người đọc cảm nhận được tấm lòng của người viết, cũng như sự thấu cảm của một người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ người dân, thực thi công lý.

Đến cuốn thứ hai, Cuộc chiến cam go, là những câu chuyện được ghi nhận khi tác giả chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Ở cuốn sách hơn 300 trang này, tác giả khái quát sinh động các chất gây nghiện lâu đời cho đến các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết những vụ án ma túy li kỳ mà ở đó nhiều nhân vật chính đã được nhắc tới trên báo chí một thời.

Trung tá Phạm Cánh Quân chia sẻ: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là một trong những cuộc chiến khốc liệt, dai dẳng, vất vả và nhiều hy sinh nhất. Từ nhỏ tôi đã bị ám ảnh bởi bộ phim “Bạch tuộc” và rất thích nhân vật thanh tra Cattani. Từ khi học chuyên ngành điều tra cho đến khi ra trường bao năm làm hình sự nhưng cũng không nghĩ sau này mình được tham gia trực tiếp vào cuộc chiến cam go này. 16 năm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy cũng gọi là dài và tôi đã trải qua gần như hầu hết các mặt công tác từ điều tra tố tụng, trinh sát, chỉ huy phá án... Trải nghiệm thực tế từng đấy năm mới thấy lính chống ma túy tuy nghèo nhưng rất chân thành, tình cảm, đoàn kết, gắn bó và nhường nhịn, hy sinh cho nhau”.

Ngoài thường xuyên cộng tác giảng dạy về chuyên ngành tại các trường đại học, Trung tá Phạm Cánh Quân vẫn dành thời gian ít ỏi cho những buổi tuyên truyền tại các trường phổ thông. Là một người trực tiếp thực hiện công tác phá án, anh luôn trăn trở khi hiểm họa ma túy xâm nhập vào giới trẻ với tính chất ngày một nguy hiểm và phức tạp.

Anh cho biết hiện nay ma túy tồn tại dưới dạng đồ ăn (bánh lười, kẹo cần sa, chocolate cần sa...), thức uống (trà sữa, nước vui, trà dâu...), các pod thuốc lá điện tử. Chính vì thế mà rất nhiều bậc phụ huynh có con ở tuổi teen thường cậy nhờ mang con đến "chú Quân" để huấn luyện vài buổi về các kỹ năng và kiến thức chống lại sự cám dỗ đầu đời đối với các chất gây nghiện. Là người hoạt ngôn với lối hùng biện hài hước, mỗi lần lên thuyết trình, Phạm Cánh Quân luôn thu hút sự lắng nghe của cả cô thầy lẫn học trò.

Cho đến giờ, dù bận đến mấy, Phạm Cánh Quân vẫn không từ bỏ thói quen đọc sách mỗi tối, đặc biệt là những đêm trực ca mà không phải đánh án. Có lẽ đam mê văn học là vậy nên chất hào hoa của người công an phố cổ luôn thấp thoáng trong cả hai cuốn sách hiếm hoi viết về những câu chuyện phố, bởi ở đó không chỉ có nghiệp vụ mà còn cả tâm hồn và tình người.