Truy tìm đôi nam nữ liên quan vụ án tổ chức sử dụng ma túy tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy tìm Trần Thị Hoàng Vy và Hứa Văn Thông để điều tra liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng ma túy trong khách sạn.

Theo đó, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 6/9/2025 tại khách sạn Kim Linh nằm trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây, TP.HCM. Quá trình điều tra xác định Trần Thị Hoàng Vy và Hứa Văn Thông là những người có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Tuy nhiên, mặc dù đã tiến hành nhiều biện pháp xác minh, truy xét, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa xác định được nơi ở hiện tại của 2 cá nhân này nên ra thông báo truy tìm.

Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm Hứa Văn Thông và Trần Thị Hoàng Vy.

Cụ thể, Hứa Văn Thông, sinh ngày 14/12/2000 tại TP.HCM; thường trú: phường Bình Tiên, TP.HCM; hiện chưa xác định được nơi ở. Còn Trần Thị Hoàng Vy, sinh ngày 25/3/1999 tại TP.HCM; thường trú: ấp Đông Lân 10, xã Bà Điểm, TP.HCM; hiện chưa xác định được nơi ở.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị 2 đương sự trên nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Hoặc ai biết Trần Thị Hoàng Vy hoặc Hứa Văn Thông đang ở đâu xin báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Công an phường Bình Tây), địa chỉ: 25 Nguyễn Xuân Phụng, phường Bình Tây, TP.HCM, hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Trọng Hùng để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.